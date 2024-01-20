مراسل القاهرة الإخبارية: نتيجة أشعة محمد صلاح كانت صادمة

قال أحمد فاروق مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن نتيجة الأشعة التي أجراها محمد صلاح عقب إصابته في مباراة المنتخب المصري أمام منتخب غانا كانت مفاجأة، لأنه بنسبة كبيرة كان سيخوض مباراة الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية، لكن نتيجة الأشعة أثبتت عكس ذلك.

مدة غياب محمد صلاح

وتابع أحمد فاروق مراسل قناة القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج «كان 2023»، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن نتيجة الأشعة أثبتت أن مدة غياب «صلاح» ستزيد عن المتوقع وبالتالي سيغيب عن مباراتين في حال تأهل منتخب مصر إلي دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن معنويات معسكر منتخب مصر مازالت طيبة، وبدأ المنتخب استعداداته بتدريبات خفيفة واستشفائية للاعبين الذين لم يخوضوا مباراة غانا، والأمور تسير بشكل مبشر من أجل ضمان بطاقة المركز الثاني لأن منتخب «كاب فيردي» حسم صدارة المجموعة.

حالة عدم فرحة في منتخب كاب فيردي

وأوضح أحمد فاروق، أن بعثة منتخب كاب فيردي عندما علموا بغياب محمد صلاح أصبح هناك حالة عدم فرحة لأنهم يريدون مشاركة «صلاح» في مباراة منتخب مصر، وتابع أن «محمد صلاح يتمتع بشعبية غير طبيعة في كاب فيردي، والجميع كان يتمنى مشاهدته في المباراة».