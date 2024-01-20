البطولات النسائية تسيطر علي دور العرض.. يسرا وليلى علوي ومنى زكي

سيطرت البطولات النسائية علي دور العرض المصرية حيث تتنافس حاليا على شباك التذاكر عدد كبير من النجمات أبرزهن هالة صدقي وليلي علوي و يسرا و منى زكي.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأعمال:

فيلم الملكة لهالة صدقي

يعرض حاليا في دور العرض السينمائية للفنانة هالة صدقي فيلم الملكة والذي يشاركها في البطولة دينا، وشيرين رضا، وعارفة عبد الرسول، وكريم عفيفي، وباسم سمرة، ورانيا يوسف، وآخرين، من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي.

فيلم مقسوم لليلي علوي

كما تنافس الفنانة ليلي علوي علي شباك التذاكر بفيلم مقسوم من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج «blue print»، وسينرجي، وأفلام مصر العالمية، ويشاركها في البطولة عمرو وهبة، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعدد من ضيوف الشرف.

ليلة العيد ليسرا

كما تستقبل دور العرض السينمائية يوم 25يناير فيلم ليلة العيد للفنانة يسرا والذي يشاركها في البطولة عددٍ من نجوم الفن أبرزهن: نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبدالعزيز.

فيلم رحلة 404 لمنى زكي

وأيضا تستقبل دور العرض يوم 25 يناير فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي وعدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.