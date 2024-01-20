شائعة زواج وأزمة صحية ووفاة.. أحداث شهدها الوسط الفني في 24 ساعة

أحداث عديدة شهدها الوسط الفني خلال الـ24 ساعة الماضية، ما بين شائعات ومرض وحالة وفاة، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأحداث.

تعرض جورج وسوف لأزمة صحية

تعرض الفنان جورج وسوف خلال الساعات الماضية لأزمة صحية مفاجئة ونقل إلى المستشفى وخضع لجراحة عاجلة، إثر إصابته بنزيف وذلك حسبما صرح مصدر مقرب من «وسوف» لـ«الوطن».

وفاة شقيقة الكينج محمد منير

أعلن الكاتب الصحفي محمود موسى، الصديق المقرب من الكينج محمد منير، وفاة شقيقته الكبرى سميحة، داخل أحد المستشفيات.

وكتب «موسى» عبر حسابه على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات».

شائعة زواج حسين فهمي

تداول رواد السوشيال ميديا، صورة للفنان حسين فهمي مع عارضة الأزياء الشهيرة مريم علاء، مؤكدين أنها زوجته الجديدة، وهو ما نفاه بتعليق على إحدى الصور: «أخبار مزيفة».