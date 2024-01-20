في الساعات الأولى من اليوم.. 10 زلازل تضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر بقرب ولاية ألاسكا الأمريكية وذلك على بُعد 40 كيلومترا من الولاية خلال الساعات الأخيرة من مساء الجمعة.

9 زلازل تابعة بالقرب من ولاية ألاسكا

ووقع بعده 9 زلازل أخرى تابعة بقوة أقل في نفس المنطقة حيث ضرب زلزال أحدهم بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر والثالث في الساعات الأولى من صباح السبت بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، وزلزال أخر بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر وزلزالين أخرين بقوة 3.1 درجة و2.1 درجة على مقياس ريختر وزلازل أخرى بقوة بسيطة وآخرها كان بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر حسبما ذكر موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

كما شهدت الولايات المتحدة الأمريكية زلزالًا آخر في الساعات الأولى من صباح السبت بولاية تكساس بلغت قوته 3.4 درجة على مقياس ريختر.

وفي سياق متصل ضربت جمهورية الدومنيكان زلزلًا بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر بينما ضرب زلزال أخر بقوة 5 درجات على مقياس ريختر 286 كيلو جنوب شرق ميناء بلير بالهند.