البيت الأبيض: بايدن يوقع على قانون لتمديد تمويل الحكومة مؤقتا حتى 1 مارس

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قانون يمدد التمويل الحكومي مؤقتًا ذي الصلة من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، وفق لما أعلنته الرئاسة «البيت الأبيض».

ونص القانون على تمويل عمل السلطة التنفيذية والدوائر الحكومية حتى مارس المقبل، وقضى مشروع القانون باستمرار تمويل الوكالات التي تشرف على الزراعة وشؤون المحاربين القدامى والطاقة والنقل والإسكان حتى 1 مارس المقبل، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

77 صوتاً مقابل رفض 18 في مجلس الشيوخ

وأمس الخميس، أقر الكونجرس، مشروع القانون قصير الأجل بأغلبية كبيرة من الحزبين «الديمقراطي-الجمهوري» بموافقة أغلبية 77 صوتاً مقابل رفض 18 في مجلس الشيوخ، و314 صوتاً بالموافقة مقابل 108 أصوات بالرفض في مجلس النواب.

وفي خطاب: قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بـ«الشيوخ» تشاك شومر، إنه إذا واصل الحزبان «الديمقراطي- الجمهوري» العمل بنية صادقة، تستطيع البلاد تجنب الإغلاق من دون التسبب بقلق، وفق شبكة «فرانس 24» الفرنسية.

أما التمويل لباقي جهات الحكومة الفيدرالية فيستمر حتى 8 مارس المقبل، وفي وقت سابق، توصل رئيس «مجلس النواب»، مايك جونسون وزعيم الأغلبية الديمقراطية في الشيوخ، تشاك شومر، إلى اتفاق لتمويل العمليات الحكومية بمبلغ 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2024 بأكملها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، إن آلاف الموظفين الأمريكيين، كانوا سيقعون ضحية ما يسمى «بطالة تقنية»، بينهم آلاف المراقبين الجويين.