الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف جنوب لبنان.. وسقوط شهداء جدد في غزة

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، في قصف مناطق بجنوب لبنان، منتهكة سيادة الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع سقوط شهداء في قطاع غزة، إثر عدوان الاحتلال المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

قصف إسرائيلي على عدة مناطق في لبنان

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، صباح اليوم، إن قصفا مدفعا إسرائيليا، استهدف طاول سهل مرجعيون وتلة الحمامص جنوب لبنان.

وفي قطاع غزة، استشهد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في اليوم الـ106 من العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي في إطار العملية العسكرية التي أطلقت عليها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اسم «السيوف الحديدية».

ودمر القصف الإسرائيلي سواء برا وبحر وجوا، عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

قوات الاحتلال تنسف منازل شمال شرق خان يونس

وفي بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين.