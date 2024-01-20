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القاهرة الإخبارية: سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق

كتب:

نرمين عفيفي
10:05 ص | السبت 20 يناير 2024
سوريا

سوريا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق.

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