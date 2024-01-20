القاهرة الإخبارية: سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق كتب: نرمين عفيفي 10:05 ص | السبت 20 يناير 2024 سوريا أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: سوريا توجه خطابين للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على دمشق إعلام سوري: الدفاعات الجوية للجيش تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على ريف دمشق دمشق سوريا انفجار بقلم نرمين عفيفي