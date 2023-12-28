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سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

كتب:

منى صلاح
11:57 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
دمشق- ارشيفية

دمشق- ارشيفية

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ هناك دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية، دمشق.

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