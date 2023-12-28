سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق كتب: منى صلاح 11:57 م | الخميس 28 ديسمبر 2023 دمشق- ارشيفية أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ هناك دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية، دمشق. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: سوريا توجه خطابين للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على دمشق «سانا»: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارة إسرائيلية على دمشق (فيديو) وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تعترض أهدافا معادية في أجواء دمشق سوريا تؤكد تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إسرائيلية في محيط دمشق دمشق سوريا انفجارات دمشق دوي انفجارات بقلم منى صلاح