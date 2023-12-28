سوريا توجه خطابين للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على دمشق

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ وزارة الخارجية السورية، وجهت خطابين لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداء التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي وطالت محيط مدينة دمشق في الـ25 من الشهر الجاري.

وطالبت سوريا في بيانيها بتحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسئولية في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.