قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أسيرا محررا في الضفة الغربية وتواصل قصف غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من اقتحامات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع استمرار القصف على قطاع غزة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

كما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، مدينة بيت لحم ومخيمي الدهيشة والعزة وبلدة الخضر في محافظة بيت لحم، واعتقلت القوات الإسرائيلية، الأسير المحرر أحمد القيسي، كما سيرت قوات الاحتلال آلياته العسكرية في شوارع بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، عقب اقتحامهما فجر اليوم.

قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة وخاصة مدينة خان يونس، بحثا عن قياديي إحدى الفصائل الفلسطينية هناك، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم في وقت سابق إن القيادة المحلية لإحدى الفصائل الفلسطينية تختبئ هناك.