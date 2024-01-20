مركز العرب للدراسات: مصر أكدت رفض إعادة احتلال قطاع غزة أو تقليص مساحته

أكد محمد فتحي الشريف مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات أن مصر أكدت رفضها إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو حتى تقليص مساحته.

الشعب الفلسطيني هو الوحيد المعني بتحديد شكل المستقبل لقضيته

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مصر لديها قناعة تامة بأن الشعب الفلسطيني هو الوحيد المعني بتحديد شكل المستقبل للقضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة.

وشدد الشريف على الرؤية المصرية الثابتة والتي تؤكد أن إقامة دولة فلسطينية مستقله ذات سيادة على حدود يونيو 1967 تعتبر الحل الوحيد للقضية الفلسطينية وأنها ستكون السبب الرئيسي للاستقرار في المنطقة.

وأكد على أهمية قبول الحكومة الإسرائيلية بقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن، والتي تمنح الفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1967.

القاهرة لها اتصالات قوية مع المكون الوطني الفلسطيني

وتحدث مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات عن العلاقات المصرية الفلسطينية والاتصالات المصرية مع كافة الفصائل مؤكدًا أن القاهرة لها اتصالات قوية مع المكون الوطني الفلسطيني كافة بما فيها حركة حماس.

وشدد على أن القاهرة سعت على مدى سنوات ولا تزال تسعى لتوحيد القوى الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.