محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف شوارع مركزي ساحل سليم ومنفلوط

كلّف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ قيادات المحافظة بمتابعة أعمال الرصف التي تُجرى بقرى ومراكز المحافظة، وتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والخطة الاستثمارية 2023/ 2024، والتي تضمن تطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية، وذلك لمتابعة الأعمال والتأكد من جودة التنفيذ، وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة.

وضع التربة الزلطية

وأوضح محافظ أسيوط ، انه تم تكليف محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط بمتابعة أعمال التطوير والريف بمدينة منفلوط والتى استهدفت تنفيذ أعمال تسوية وإزالة التعديات على حرم الطريق وتحديد الأرصفة وتركيب البلدورات بالشوارع فضلاً عن وضع تربة زلطية ودكها بشارع مركز شرطة منفلوط وشارع المستشفى المركزي وشارع مدارس المرحلة الاعدادية بنات بمدينة منفلوط تمهيدًا لرصفهم ضمن استكمال أعمال التجميل والتطوير التي يتم تنفيذها على أرض الواقع وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة.

مشروعات مركز ساحل سليم

حيث تابع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ؛ أعمال الرصف وتركيب البلدورات والانترلوك بشارع الجمهورية بمركز ساحل سليم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/ 2024، والتي يجري تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة رافقها خلال الجولة التفقدية أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس محمد جمال المدير التنفيذي بالمشروع.

متابعات مستمرة

وأوضح المحافظ ، انه يتابع بصفة مستمرة من خلال جولاتها الميدانية أعمال الرصف التى تجرى واعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة التى يقل عرضها عن 6 متر بمراكز واحياء المحافظة ، للاطمئنان على سير العمل ومدى تنفيذ تلك الأعمال وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة مشيرا الى انه تم متابعة أعمال رصف الطريق الرئيسى بشارع الجمهورية بمدينة ساحل سليم ضمن خطة المحافظة بمركز ومدينة ساحل سليم وذلك عقب رفع الاشغالات والتعديات من المحلات التجارية والباعة الجائلين على حرم الطريق.

في سياق آخر، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف البرامج وعقد الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين فضلاً عن أهمية التطوير واستخدام تقاوي وبذور عالية الجودة والإنتاجية.