لأول مرة.. الأزهر يطلق نافذة «البودكاست» في معرض الكتاب 2024

يشاركُ الأزهر الشريف للعام الثامن على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ«55» ولمدة 14 يومًا في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير لعام 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

ويحتفي الأزهر هذا العام في جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالفيلسوف والمفكِّر الإسلامي الراحل محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر السابق، ووزير الأوقاف الأسبق، أحد أبرز علماء الأزهر الذين جمعُوا من علوم الشرق والغرب؛ ليكون «شخصيَّة الجناح» هذا العام، تقديرًا لجهوده وإسهاماته العلميَّة والأكاديميَّة في مجال الفلسفة والتَّجديد في الفكر الإسلامي؛ حيث يعرض منفذ بيع الكتب بالجناح مجموعة من مؤلفاته.

كما يعرض المركز الإعلامي للأزهر عددًا من كتب الدكتور حمدي زقزوق من خلال نافذة الكتاب المسموع «الأزهر بودكاست» التي يُتيحها المركز لأوَّل مرة في جناح الأزهر وعلى المنصات الرقميَّة، كما يقدم ركن الندوات بالجناح ندوة خاصة تتناول سيرة الدكتور «زقزوق» ومسيرته وأبرز إنجازاته وإسهاماته.

الأزهر يشاركُ بجناح خاصٍّ وإصدارات مميَّزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويضم جناح الأزهر مجموعة متميزة ومتكاملة من الأركان تغطِّي احتياجات رواد المعرض واهتماماتهم؛ حيث يضمُّ منفذًا لبيع الكتب، وأركانَ خاصة بالمكتبة والمخطوطات النادرة والفتاوى والخط العربي وقاعة للندوات الحوارية وبانوراما الأزهر، والمركز الإعلامي، وركنًا لعرض «شخصية الجناح» والتعريف بها، وأركانَ لقطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر ومرصد الأزهر ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، وركن الطفل ومجلة نور‏، ومنطقة خاصة بالأنشطة الفنية المتنوعة، وقاعة لكبار الزوَّار.

الأزهري الفيلسوف «حمدي زقزوق».. شخصية جَنَاح الأزهر بمعرض القاهرة الدَّولي للكتاب

وتعالج إصدارات جناح الأزهر أبرز القضايا الفكريَّة المهمَّة التي تشغل بال القراء والباحثين وطلاب العلم، كما تفنِّد المفاهيم المغلوطة، وتواجه الأفكار المتطرفة، وتناقش الظواهر والقضايا المعاصرة وقضايا الأمة العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضيَّة الفلسطينيَّة، بالإضافة لعرض جهود الأزهر من خلال مئات الإصدارات الخاصة بمجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء والجامع الأزهر ومرصد الأزهر ومركز الأزهر للترجمة وجامعة الأزهر وإصدارات الشؤون الفنيَّة العلميَّة وإصدارات لجنة إحياء التراث الإسلامي ومركز الوافدين ومجلة نور.

كبار علماء الأزهر يلتقون الشباب ويبوحون بأسرار في حياتهم ومسيرتهم

كما تقدم الندوات الحوارية التثقيفية لزوَّار جناح الأزهر وجبةً فكريةً وثقافيةً دسمةً، من خلال مشاركة أبرز الكتاب والمفكرين والمثقفين وقادة الرأي والشخصيات المؤثرة والفاعلة في المجتمع، للحديث حول أبرز القضايا السائدة وأهمها على الساحة المحلية والإقليميَّة والدوليَّة، وخصوصًا القضية الفلسطينية، وما تشهده غزة من إبادة جماعية، إضافة إلى قضايا الإلحاد والتطرف والتجديد في الفكر الإسلامي والأخوَّة الإنسانيَّة ومواجهة الشباب للتغيُّرات المجتمعيَّة.

وتحت شعار «اقرأ»، يطلق المركز الإعلامي للأزهر حملة بجناح الأزهر للتشجيع على القراءة وتأكيد أهميتها، من خلال تقديم عروض تشويقية لأبرز الكتب التي تحتوي على أفكار وتجارب شيقة ومفيدة للقارئ، من أجل تحفيز روَّاد الجناح وتعزيز حرصهم على القراءة، كما يقدم المركز الإعلامي للأزهر لروَّاد الجناح للمرة الأولى إمكانية الاستماع إلى العديد من النبذات حول الإصدارات العلمية والفكرية الموجودة في الجناح من خلال نافذة «الكتاب المسموع» أو «الأزهر بودكاست»، تحت عنوان «قصة كتاب».

كما ينظِّم جناح الأزهر لأوَّل مرة برنامجًا خاصًّا لأعضاء هيئة كبار العلماء تحت عنوان: «محطات في مسيرة عالم أزهري»، يتحدَّثون خلال حلقاته مع الحضور في لقاءات مفتوحة عن أبرز القضايا الفقهيَّة ومستجدات العصر، ودُور الهيئة وجهود وعلمائه، وسيقدِّم الجناح تعريفًا بالعلماء المشاركين وأبرز جهودهم ومؤلَّفاتهم ومسيرتهم العلميَّة والعمليَّة.

ويحتفي جناح الأزهر في الرَّابع من فبراير 2024، باليوم الدولي للأخوَّة الإنسانيَّة، من خلال تسليط الضوء على مبادئ وقيم «وثيقة الأخوة الإنسانية» مع مواصلة تعزيز البحث عن أفضل الممارسات التي من شأنها أن تمهِّد الطريق لعالم أكثر سلمًا؛ حيث يحتفل المجتمع الدولي في هذا اليوم بالحدث التاريخي المتمثل في توقيع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، على وثيقة «الأخوة الإنسانية» في الرابع من فبراير عام 2019 في إمارة أبو ظبي.

المركز الإعلامي للأزهر يطلق حملة "اقرأ" بمعرض الكتاب للتَّشجيع على القراءة

ويقدِّم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام لروَّاده من الأطفال وأولياء الأمور، من خلال ركن «مجلة نور»، الإصدار الأهم لفئة الأطفال وهو كتاب «الأطفال يسألون الإمام»؛ حيث يتناول الكتاب الكثير من الأسئلة التي تدور في أذهان الأطفال والنشء حول الإسلام، يجيب عليها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشكل مبسط ومناسب للأطفال.

كما يعقد ركن الطفل العديد من الورش اليومية للأطفال لقراءة الكتب ومناقشتها، بجانب العديد من الأنشطة وورش العمل مثل: ورشة للخط العربي لتعليم الأطفال والكبار فنون كتابة الخط العربي، مع إهداء الزوَّار لوحات صغيرة عليها أسماؤهم، بالإضافة إلى ورش الأشغال الفنية باستخدام خامات الكارتون والبلاستيك والأخشاب لصنع العديد من الأشكال الجمالية، بالإضافة لورش عمل لتعليم زوار الجناح قواعد الرسم.

وتلبية لرغبات رواد جناح الأزهر كل عام، يواصل «ركن الفتاوى» الخاص بمجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، استقبال زوَّاره من المستفتين حول المسائل الفقهية والدينية المختلفة؛ حيث يجيب علماء الأزهر والواعظين والواعظات على أسئلتهم وفتواهم على مدار الساعة، ويردون عليها من خلال منهج الأزهر الوسطي المستنير، وبما يناسب حالة وظروف السائل.

ويقع جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.