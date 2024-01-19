النقل العام: انطلاق خدمة أتوبيسات معرض الكتاب الخميس المقبل

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن خدمة أتوبيسات النقل العام لنقل زوار معرض الكتاب تبدأ يوم الخميس المقبل على 7 خطوط متنوعة تغطي القاهرة الكبرى للتيسير على المواطنين، والوصول إلى أرض المعرض بسهولة ويسر دون زيادة في سعر تذكرة أتوبيسات خدمة المعرض.

خدمة النقل العام

وأضاف رزق لـ«الوطن» أن خدمة معرض الكتاب من أتوبيسات النقل العام تعمل من الصباح الباكر حتى غلق أبواب المعرض مساء، كي يلحق آخر زائر لمعرض بخدمة النقل العام المتوفرة طوال أيام المعرض، مؤكدا أنه تم الدفع بـ58 أتوبيس نقل عام لخدمة زوار المعرض فضلا عن السرفيس وشركات النقل الجماعي، لافتا إلى أنه سيتم العمل على تقليل زمن التقاطر بالمحطات وزيادة الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالا للحد من أي زحام على الأتوبيسات والتيسير على المواطنين، مؤكدا على استعداد طاقم العاملين من سائقين ومحصلين وكل ما يتعلق بالخدمة من أجل توفير الرعاية والخدمة المطلوبة في أتوبيسات النقل العام خلال فترة معرض الكتاب بالقاهرة.

تذكرة موحدة

وأوضح أن أتوبيسات معرض الكتاب بتذكرة موحدة على جميع الخطوط ومكتوب عليها خدمة معرض الكتاب.