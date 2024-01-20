«أوقاف كفر الشيخ» تنظم ندوتين عن فضائل وآداب الأشهر الحرم اليوم

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ عن تنظيم ندوتين بمسجدين من المساجد الكُبرى، عن التثقيف الفقهي والإفتاء بعنوان «الأشهر الحرم.. فضائل وآداب»، اليوم السبت، ضمن 48 ندوة تُنظمها على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

تنظيم ندوتين بالمساجد الكُبرى بكفر الشيخ

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تُنظم 48 ندوة بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية السبت من كل أسبوع، عن التثقيف الفقهي والإفتاء، ومن المقرر تنظيم ندوتين بمسجدي «الشريف بإدارة أوقاف دسوق قبلي، والملك بكفر الشيخ»، تحت عنوان «الأشهر الحرم.. فضائل وآداب».

عقد الندوات عقب صلاة العشاء

وأشار «بسيوني»، إلى أنه يجري عقد الندوات عقب صلاة العشاء اليوم السبت، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.