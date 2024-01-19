«أوقاف كفر الشيخ» تطلق قافلة دعوية في مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، قافلة دعوية، بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي في مدينة دسوق، اليوم الجمعة، وذلك برعاية وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الإسلامية، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ أحمد عوض أبو فيوض، نقيب قراء كفر الشيخ والقارئ بالإذاعة والتليفزيون، وعدد من الأئمة والخطباء.

مقرأة للقرآن الكريم بمسجد إبراهيم الدسوقي

وشملت القافلة، عقد مقرأة للقرآن الكريم للجمهور بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، قُرأ فيها سورة القيامة، ثم عُقد برنامج «حصّن طفلك بالقرآن الكريم»، كما ألقى الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الإسلامية، خطبة الجمعة التي جاءت تحت عنوان «مجتمع بلا إدمان خطوات على الطريق».

وكيل الوزارة: مستمرون في إطلاق القوافل الدعوية

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، استمرار إطلاق القوافل الدعوية في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.