أرخص أماكن بيع الخضروات والفاكهة في كفر الشيخ.. «كله بـ4 جنيهات»

قال حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن مزارعي الشريط الساحلي بالمحافظة يتميزون بزراعة محاصيل الخضروات، ويجيدون رعايتها وتحقيق إنتاجية فائقة منها، الأمر الذي يعود عليهم بالنفع، ويؤدي إلى تراجع كبير في أسعارها لصالح المستهلكين.

أرخص أماكن بيع الخضروات فى محافظة كفر الشيخ

وأوضح رئيس تجارية كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أرخص أماكن بيع الخضروات فى محافظة كفر الشيخ، هي:

- سوق الجملة للخضروات بمدينة بلطيم.

- سوق بيع الخضروات بمدينة البرلس.

- سوق الجملة لبيع الخضروات بمدينة مطوبس.

- سوق بيع الخضروات بغرب مدينة كفر الشيخ.

- سوق الجملة لبيع الخضروات بمدينة قلين.

أسعار الخضروات في كفر الشيخ

وأشار إلى أن ازدياد إنتاحية الخضروات بكفر الشيخ، أدى إلى تراجع الأسعار بشكل كبير في أسواق الجملة، كالتالي:

- سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات.

- سعر كيلو الكوسة 4 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الأخضر 4 جنيهات.

- سعر كيلو الشطة الخضراء ب 4 جنيهات.

- سعر كيلو الباذنجان 4 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس 4 جنيهات.

- سعر كيلو البرتقال 4 جنيهات.

- سعر كيلو اليوسفي 4 جنيهات.

- سعر كيلو الليمون 4 جنيهات.