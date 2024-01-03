انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس بسبب زيادة الانتاجية.. اعرف بكام

كشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، انخفاض أسعار عدد من المحاصيل الزراعية، والتي يجري حصادها ضمن العروة الثانية للخضروات مع بداية العام الجديد 2024.

انخفاض أسعار الخضروات وعلى رأسها الطماطم والبطاطس بالمحافظات

وأوضح «عبد الغفار»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن كثافة الإنتاجية للخضروات مع بداية العام الجديد أدت إلى تراجع أسعارها بشكل ممتاز، وجاءت كالتالي:

- سعر كيلو الطماطم من الحقل 4 جنيهات.

- سعر كيلو الباذنجان من الحقل 3 جنيهات.

- سعر كيلو الخيار من الحقل 5 جنيهات ونصف.

- سعر كيلو الكوسة من الحقل 4 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس من الحقل 6 جنيهات.

توافر أطنان كبيرة من الخضروات بالمحافظات

وأشار إلى توافر كميات كبيرة من الخضروات، ما أدى إلى تراجع أسعارها مع بداية العام الجديد 2024، لافتا إلى أن محافظات «مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والأقصر، وأسوان»، تنتج في مثل هذا التوقيت كميات كبيرة من الخضروات تسد حاجة السوق المحلية، وتحقق فائض.

يذكر أن الإنتاجية من جميع محاصيل الخضروات السابق ذكرها تأتي خلال فصل الشتاء، وتعد من المحاصيل الهامة لتغذية الأسواق بتلك الخضروات.