أرخص أماكن بيع الفاكهة والخضروات في الدقهلية.. كيلو الطماطم بـ5 جنيهات

شهدت محافظة الدقهلية إنشاء منافذ لبيع الخضروات والفواكه في كافة مدن المحافظة وبعض القرى، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيض أسعار السلع والالتزام بأعلى جودة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة الغلاء ومنع الاحتكار ومحاربة جشع بعض التجار.

أرخص أماكن بيع الفاكهة والخضروات في الدقهلية

وتجولت «الوطن» داخل أحد منافذ المبادرة لبيع الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة وبأعلى جودة مثل مثيلاتها في الأسواق الخارجية، حيث تنتشر تلك المنافذ في أكثر من 15 مدينة داخل المحافظة الدقهلية.

أرخص أسعار الخضار في الدقهلية

وقال أشرف محسن، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، لـ«الوطن»، إن أسعار الخضروات والسلع في المنافذ كالتالي:

- الجزر بين 3 و7 جنيهات للكيلو.

- الطماطم من 5 حتى 8 جنيهات للكيلو.

- الباذنجان من 3 وحتى 8 جنيهات للكيلو.

- البصل يبدأ من 20 وحتى 33 جنيها للكيلو.

- الليمون بـ22 جنيها.

- الكوسة من 7 وحتى 15 جنيها.

- البطاطس من 5 حتى 13 جنيها للكيلو.

أرخص أسعار الفواكه في الدقهلية

وتابع «محسن» أن أسعار الفواكه داخل المنفذ كالتالي:

- البرتقال من 12 حتى 13 جنيها

- اليوسفي 12 جنيها

- التفاح 6 جنيهات

- الجوافة 13 جنيها

- الخيار 16 جنيها

- الفلفل الألوان 20 جنيها.

عروض وتخفيضات على أسعار السلع الغذائية

وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، أن الأسعار المخفضة ستكون ثابتة وقد تنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وهناك خطة داخل الغرفة التجارية ومناقشات بعمل عروض وتخفيضات تحديدا عند اقتراب شهر رمضان الكريم بالتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.