«القومي للإعاقة» يشارك في مراجعة الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة

أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المٌشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشاركة إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس في فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة الخاصة بمراجعة الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2023 - 2030، للإعداد لعرض تقرير مصر للمراجعة الدورية لاتفاقية حقوق الطفل الذي يٌعرض في الاجتماع المقرر عقده 4 فبراير المقبل.

وضع آليات تحديث الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة

وقالت المشرف العام على المجلس، إن المشاركة تأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر والمثمر بين المجلسين، مؤكدة في هذا الصدد أن المجلس طرح وجهة نظره فيما يخص تنفيذ الخطة الوطنية 2018 -2022، ووضع آليات تحديث الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة وصياغة الخطة الوطنية خلال الفترة من 2024 حتى 2030.

تنمية الطفولة المبكرة

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أنه جرى تضمين قضايا الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم بالخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة التي تتضمن في محاورها الخمسة «السياسات والتشريعات، التعليم المبكر والرعاية والتربية الإيجابية، الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، تعزيز الصحة وتطور نموهم،ثقافة وإعلام تنمية الطفولة».