وحدة الطفولة والأمومة بمحافظة القاهرة تتلقى 623 بلاغا في 2023

شهدت محافظة القاهرة نشاطا مكثفا على مدارعام 2023 حيث قامت بعدة أنشطة منها استرداد حق الدولة واستعادة الأراضي المعتدي علىها، ونشاط مكثف لوحدات المرأة والطفل لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتأهيلها للمناصب ورفع الوعى لدى الطفل علاوة على نشاط ضبط الأسواق ومن أبرز أنشطة المحافظة وفق تقرير صادر عنها ما يلي:

- تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من استرداد أكثر من 600 ألف متر مربع

- التصدي للتعديات على أراضي الدولة

دعم المرأة

- حصلت 5 من الكوادر العاملة بمحافظة القاهرة على لقب سفراء الأكاديمية الوطنية للتدريب بعد اجتياز برنامج المرأة تقود في المحافظات

- إعداد وتأهيل المرأة للدفع بها في المواقع والمناصب القيادية على أسس علمية لتحقيق التنمية المستدامة وتمكينها والذي يعد أحد المحاور الرئيسية لرؤية مصر 2023

مبادرة عيشها صح

- التأهيل المجتمعي والنفسي لسيدات المجتمعات بديلة العشوائيات لتعريفهم كيفية التعامل مع المجتمع الحضاري الجديد وكيفية تخطي أي مشكلات

- استهداف التمكين الاقتصادي للمرأة في مجال الحرف التراثية مما يوفر فرص عمل

وحدة تكافؤ الفرص

- عقدت وحدة تكافؤ الفرص أكثر من 12 ندوة توعية

- تستهدف توعية المرأة بأهية المشاركة في الانتخابات باعتبارها جزء أصيل بالمجتمع

- توعية المرأة بأهمية مناهضة العنف والتمييز الذي تتعر ض له

- توعية المرأةوالفتاة بأهمية مناهضة الختان

وحدة الأمومة والطفولة

- تلقت وحدة الأمومة والطفولة بمحافظة القاهرة 623 بلاغًا في 2023.

- تستهدف إنفاذ الدستور والقانون لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص من أجل ضمان حقوق الطفل والأم