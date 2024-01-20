«الصيد الآلي» بالبرلس: صيانة 98 مركبا قبل إبحارها حفاظا على سلامة الصيادين

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بكفر الشيخ، عن القيام بصيانة 98 مركب صيد كبيرة، وذلك قبل الإبحار في مياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك حفاظاً على أرواح العاملين في تلك المهنة، من التغيرات المناخية وتقلبات الطقس.

تحذيرات للصيادين الصيانة قبل الإبحار

كما وجه رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، تحذيرات لأصحاب المراكب والصيادين العاملين على متن تلك المراكب، وذلك من خلال إرسال رسائل «واتساب»، قبل الإبحار، مؤكدا ضرورة اتباع تلك التوجيهات للحفاظ على حياتهم وعودتهم من رحلاتهم دون أضرار.

875 مركب صيد في البرلس

وأشار إلى أن عدد المراكب العاملة بسواحل البحر الأبيض المتوسط في محافظة كفر الشيخ بلغت نحو 875 مركب صيد تعمل بمياه البحر المتوسط، وتوفر فرص عمل لأكثر من 11 ألف صياد.