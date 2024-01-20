كاتب صحفي: الاحتلال الإسرائيلي استهدف 117 مسجدا وكنيسة في غزة

قال الكاتب الصحفي محمد عمر، إنّ شبكة سي إن إن حاورت طبيبة بريطانية، شاركت في علاج مصابي قطاع غزة، ورصدت الإصابات والانتهاكات غير المسبوقة، وأكدت أن العالم لابد أن يشعر بالخجل نتيجة هذا الأمر، للتخلي عن الفلسطينيين.

استهداف ممنهج للمستشفيات في غزة

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «أن شهادة الطبيبة مهمة للغاية وأكدت أن المستشفيات في غزة تم استهدافها بشكل ممنهج ومتعمد من قبل إسرائيل الأمر الذي يحول دون أي فرص لعلاج المصابين، الذين بلغ عددهم حوالي أكتر من 60 ألف مصاب».

استهداف وتدمير أكثر من 117 مسجدا وكنيسة

وتابع محمد عمر: «الشبكة البريطانية رصدت في تقرير مهم لها، أن استهداف إسرائيل للمساجد والكنائس في قطاع غزة كان متعمدا، حيث رصد استهداف وتدمير أكثر من 117 مسجدا وكنيسة، بخلاف تقديرات السلطات في غزة، التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف حوالي 370 مسجدا وكنيسة في قطاع غزة».

هناك مساجد تاريخية وأثرية تم هدمها

وشرح الكاتب الصحفي، أن هناك مساجد تاريخية وأثرية تم هدمها، بالإضافة إلى أن الكنائس لم تسلم من العدوان مثل كنيسة يعود تاريخها إلى أكثر من 1500 عام، رغم أن الفلسطينيين قاموا باللجوء إليها من ويلات الحرب.