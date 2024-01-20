تكتيك هجومي ومكتشف مواهب.. معلومات عن «كارل هوفكينز» مدرب الزمالك المحتمل

مدرسة بلجيكية جديدة تقترب من القلعة البيضاء، لتسطر خططها وتضع بصمتها بقوة، حال اكتمال مٌفاوضات إدارة الزمالك للتعاقد مع كارل هوفكينز، مدربًا جديدًا للفريق، وفقًا لعدد من التقارير.. فمن هو كارل هوفكينز ومحطاته، وأبرز إنجازاته مع الساحرة المٌستديرة؟

معلومات عن كارل هوفكينز مدرب الزمالك المرتقب

كارل هوفكينز، صاحب الـ45 عامًا، مدرب كرة قدم بلجيكي، وٌلد في 6 أكتوبر 1978 في مدينة لير البلجيكية، وكان لاعبًا من الطراز الرفيع في مركز الدفاع، ارتدى قمصان العديد من الأندية بينها كلوب بروج البلجيكي وستوك سيتي.

687 مباراة رسمية، زينت سجلات كارل هوفكينز، الذي يحمل 27 هدفًا في مشواره بملاعب كرة القدم، بينما صنع 20 آخرين، لكنه لم يحمل مسيرة دولية طويلة مع منتخب بلاده، إذ شارك في 22 مباراة دولية، وسجل هدفًا وحيدًا وصنع مثله، قبل أن يرفع حذائه عام 2016.

فرصة للناشئين وصدمة لعناصر الخبرة في الزمالك

بعد الاعتزال قرر استغلال عينه في البحث عن المواهب الجيدة، وعمل ككشافة بالفعل عام 2018، ثم خاض تجربة جديدة كمدرب مساعد عام 2018، في بروج تحت 18 عامًا، وتدرج في المناصب حتى اكتسب خبرة كبيرة، وحصل على أول تجربة تدريبية عام 2022، بعدما تولى المهمة لـ كلوب بروج، ما يعني أنه لا يملك خبرة كمدير فني تزيد عن عامين.

في بداية 2024، ارتبط اسم هوفكينز بتدريب الزمالك، الذي يقوده في الوقت الحالي معتمد جمال، لكن بعد تعيين مجلس إدارة جديد وإنهاء أزمة إيقاف القيد، بات البلجيكي على أعتاب القلعة البيضاء من أجل قيادة الفارس الأبيض إلى طريق الانتصارات مجددًا.

أسلوب تدرب مدرب الزمالك المحتمل

يُعرف هوفكينز بأسلوبه التكتيكي الهجومي، إذ يعتمد على الضغط العالي وبناء الهجمات السريعة من الخلف، ولديه خطة دائمة في تجديد دماء الفريق بلاعبين شباب قادرين على تحقيق خططه والذهاب بعيدًا مع الفريق، ما يجعله يمنحهم الفرصة لإثبات أنفسهم في المباريات الرسمية.

هوفكينز سيكون أمامه تحديات غير سهلة مع الزمالك، إذ تنتظر الجماهير تحقيق النجاح وإعادة الفريق إلى المٌنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وتطوير اللاعبين الشباب في الفريق من أجل تجهيزهم لقيادة مستقبل الفريق، ولم يعتمد على أصحاب الأعمار المرتفعة في الفريق بشكل كبير.

ويوجد في قائمة الزمالك العديد من عناصر الخبرة أصحاب الأعمار المرتفعة، الذين قد يواجهوا أزمة تحت قيادة المدرب الجديد حال وصوله، خاصة أنه من المتعارف عليه اعتماده الكبير على العناصر الشبابية.

وتحمل قائمة الزمالك في الوقت الحالي ما يزيد عن 5 لاعبين أعمارهم تصل إلى الـ30 أو تتجاوز ذلك، على رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا، محمد أشرف روقا، محمد عبدالشافي، حمزة المثلوثي، محمود علاء، إلى جانب محمد عواد.

أبرز إنجازاته كمدرب:

الدوري البلجيكي - كلوب بروج

كأس السوبر البلجيكي - كلوب بروج