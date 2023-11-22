أحمد فتوح في الأهلي.. مدرب الزمالك السابق يعلن التفاصيل | عاجل

حسم طارق يحيي نجم الزمالك السابق، الجدل حول مستقبل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا انضمامه للأهلي مع مطلع الموسم الجديد.

طارق يحيي: أحمد فتوح رايح الأهلي

وقال يحيي في تصريحات عبر برنامجه «كورة كل يوم»، : « المعلومة اللي عندي أن فتوح رايح الأهلي ومعلومة مؤكدة لي».

وتابع : « من حق إدارة الزمالك أن تربط عودة اللاعب وفتح صفحة جديدة معه بالتجديد للفريق لأنه هو من أخطأ».

وواصل : «الأهلي عليه أن يتقدم بعرض رسمي للزمالك لضم فتوح، والعلاقة بين الناديين حاليا تسمح بذلك، والقرار في النهاية لإدارة الزمالك».