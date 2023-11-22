أحمد فتوح في الأهلي.. مدرب الزمالك السابق يعلن التفاصيل | عاجل
كتب:
حسن مظهر
09:40 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
أحمد فتوح لاعب الزمالك
حسم طارق يحيي نجم الزمالك السابق، الجدل حول مستقبل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا انضمامه للأهلي مع مطلع الموسم الجديد.
طارق يحيي: أحمد فتوح رايح الأهلي
وقال يحيي في تصريحات عبر برنامجه «كورة كل يوم»، : « المعلومة اللي عندي أن فتوح رايح الأهلي ومعلومة مؤكدة لي».
وتابع : « من حق إدارة الزمالك أن تربط عودة اللاعب وفتح صفحة جديدة معه بالتجديد للفريق لأنه هو من أخطأ».
وواصل : «الأهلي عليه أن يتقدم بعرض رسمي للزمالك لضم فتوح، والعلاقة بين الناديين حاليا تسمح بذلك، والقرار في النهاية لإدارة الزمالك».