مدرب كرواتي ينقذ الزمالك من ورطة خليفة أوسوريو.. هل تتحقق المعجزة؟

يبدو أن رحلة الزمالك الطويلة للبحث عن خليفة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لن تكون سهلة تلك المرة، بعدما وضع مسؤولي القلعة البيضاء أعينهم على التعاقد مع مدرب أجنبي، يحمل سجل استثنائي من الإنجازات التي حققها في مسيرته التدريبية.

فرصة وحيدة أمام الزمالك للتعاقد مع بديل أوسوريو

سوء الحظ وضع الزمالك وجهًا لوجه في منافسة نابولي، على خدمات الإيطالي والتر ماتزاري، الذي بات هدفًا للطرفين، من أجل استلام مهمة إنقاذ الموسم، وإيقاف نزيف النقاط المتواصل على مدار الفترة المنقضية، ولم يصبح أمامه سوى حل وحيد للخروج من هذا المأزق.

المفاوضات ما تزال جارية بين والتر ماتزاري وإدارة نابولي، من أجل استعادته ومنحه فرصة لقيادة ولاية جديدة بين جدران العملاق الإيطالي، لذلك ستكون الفرصة أمام الزمالك هي انهيار المحادثات بسبب الشروط التي وضعها النادي الإيطالي للموافقة على وصول أي مدرب جديد لخلافة رودي جارسيا، وهي التعاقد لمدة موسم وحيد فقط.

إدارة نابولي تفضل التعاقد مع الكرواتي إيجور تودور، لكن الأخير يصر على البقاء مع الفريق لمدة عامين، من أجل بناء مشروع كامل واستكماله حتى النهاية، وفي حال موافقة الإدارة على تلك الشروط سيكون له الغلبة في صراعه مع ماتزاري على مقعد المدرب في نابولي.

موافقة الكرواتي إيجور تودور ستكون بمثابة طوق نجاة للزمالك، الذي ينتظر غض الطرف عن التعاقد مع ماتزاري، من أجل حسم المفاوضات ومنحه ولاية جديدة خلفًا لخوان كارلوس أوسوريو، الأمر الذي سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة، بحسب صحيفة «football-italia».

الإيطالي والتر ماتزاري، صاحب الـ61 عاما، بدأ مسيرته التدريبية كمساعد للمدرب رينزو أوليفييري في نابولي في عام 1998، ثم تولى تدريب أتشيريالي في موسم 2001-2002، وبعدها تولى تدريب بيستواز وليفورنو.

وتعد أقوى تجارب ماتزاري التدريبية هي قيادته لنابولي بين عامي 2009 و2013، حيث قاد الفريق إلى تحقيق المركز الثاني في الدوري الإيطالي في موسم 2011-2012، وإلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2012-2013.

وتولى ماتزاري تدريب إنتر ميلان في موسم 2013-2014، حيث قاد الفريق إلى الفوز بكأس إيطاليا.

يُعرف ماتزاري بأسلوبه التدريبي الهجومي، حيث يعتمد على الضغط العالي على الخصم والاحتفاظ بالكرة، كما يُعرف بقدرته على تطوير اللاعبين الشباب.

أبرز إنجازات ماتزاري

المركز الثاني في الدوري الإيطالي مع نابولي (2011-2012)

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع نابولي (2012-2013)

الفوز بكأس إيطاليا مع إنتر ميلان (2013-2014)