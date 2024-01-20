إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومخالفة بناء في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن 8 وحدات محلية نفذت حملات إزالة تعديات ومخالفات بناء على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، في إطار خطط الأجهزة التنفيذية للتصدي لأي محاولة لخرق القانون.

حملات إزالة تعديات بالدقهلية

وأضاف في بيان، أن الحملات استهدفت عدة مراكز بمحافظة الدقهلية وهي مراكز ومدن تمى الأمديد، والمنزلة، والسنبلاوين، وبلقاس، وحي غرب، والمطرية، ونبروه، ودكرنس.

وتضمنت الحملات الآتي:

- مركز ومدينة تمى الأمديد: إزالة حالة تعدى على الري، عبارة عن بناء غرفة على أملاك الري على مساحة 9 أمتار مربع بناحية حوض الإصلاح، وجرت الإزالة في المهد على كامل المسطح، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

- مركز ومدينة المنزلة: تنفيذ أعمال فك شدة خشبية مخالفة عبارة عن 13 عمود بارتفاع 2.5 متر بدون ترخيص.

- مركز ومدينة السنبلاوين: تنفيذ أعمال إزالة لسور بلوك بالطوب الأبيض الأسمنتي في الشارع العام بطول 4 أمتار وارتفاع مترين، وذلك أمام منزل أحد المواطنين.

- تنفيذ إزالة أخرى لأحد المواطنين بقرية العزاوي بعد أن وضع أتربة وبناء سور بلوك بالطوب الأبيض الأسمنتي في الشارع العام أمام أرض ملكه متعدي على خط التنظيم بطول 3 أمتار وبارتفاع مترين داخل الحيز العمراني.

- تنفيذ قرارات الإزالة لإدارة الري قبلي السنبلاوين على ترعة البكارية البر الأيمن التابعة للوحدة القروية بالعزاوي.

- مركز ومدينة بلقاس: تنفيذ إزالة ووقف حالة مخالفة شروط ترخيص بالتعدي على خط التنظيم بقريه57 الحفير

- إزالة حوائط حاملة بالدور الثاني علوي بدون ترخيص بعزبة جمعة آدم بالوحدة المحلية بالستاموني

- حي غرب المنصورة: تنفيذ حملة على كافة المباني الكائنة بنطاق الحي، وتمكنت الحملة من إيقاف وإزالة أعمال مخالفة بدور ثامن علوي لعقار مخالف

- مركز ومدينة المطرية: تنفيذ إزالة تعدي بالبناء بالطوب الأبيض الأسمنتي خارج الحيز على أرض الهيئة العامة للتعمير على مساحة 100 متر مربع بالجسر الواقي

- مركز ومدينة نبروه: تنفيذ أعمال إيقاف وفك الشدة الخشبية لسقف مخالف بعزبة السيد حسين التابعه لبهوت

- متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية

- مركز ومدينة دكرنس: تنفيذ أعمال إزالة تعد بالبلوك وسور حديد خارج الحيز العمراني بدكرنس «طريق نجير».