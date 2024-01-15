خبير تنمية محلية: قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق أهداف الجمهورية الجديدة

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يسمح بالتصالح في كل المخالفات بخلاف الخلل في الشكل الهندسي، أو البناء بشكل مخالف للقوانين الخاصة بسلامة المباني.

القانون الجديد يسمح بالتصالح في المخالفات

وقال خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» إن التصالح في مخالفات البناء أحد الخطوات المهمة لتحقيق هذا الهدف.

تخصيص مبالغ كبيرة لتمويل مشروعات التطوير العمراني

وناشد خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري كل المواطنين المخالفين في البناء بالتصالح، خاصة وأن الدولة قد خصصت مبالغ كبيرة لتمويل مشروعات التطوير العمراني، والتي تحتاج إلى إزالة كل المخالفات من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

ويأتي القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.