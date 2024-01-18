رئيس جامعة الزقازيق: انتظام الامتحانات بكلية الطب البيطري دون أي مخالفات

أشاد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق، بانضباط طلاب كلية الطب البيطري أثناء أداء الامتحانات اليوم خلال جولة تفقدية للعملية الامتحانية.

واستقبل نائب رئيس جامعة الزقازيق الدكتور نصير محمد السيد القائم بأعمال عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور صلاح عبد العال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية طب بيطري:

وتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي2024، مشيداً بانضباط الطلاب داخل اللجان وبإجراءات الراحة والأمان التي تتخذها الكلية لتوفير بيئة آمنه لهم لأداء الامتحانات.

كما أثنى نائب رئيس الجامعة على حرص إدارة الكلية والمٌشرفين على تنظيم الامتحانات من تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات والالتزام بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية.

وفي ختام الجولة التفقدية أجرى نائب رئيس الجامعة حواراً ودياً مع بعض من أبنائه الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، مٌتمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مشيدا بالتزامهم وانضباطهم في أداء الامتحانات دون تجاوزات والتزام بقواعد الجامعة.