550 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة طور سيناء

صدق اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم على 10 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء «نموذج 10» وخلال العرض عليه من مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

إجمالي عدد قرارات التصالح

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 550 حالة تصالح على مخالفات البناء.

محافظ جنوب سيناء يوجه باستكمال الحالات

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.