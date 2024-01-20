«مستقبل وطن»: الحوار الوطني ساهم في دعم الحياة السياسية والحزبية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن طرح مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، ورؤية مصر الاقتصادية للنقاش بالحوار الوطني يؤكد مشاركة الدولة للأحزاب والقوى السياسية في الملفات الجارية للخروج بتوصيات لمواجهة التحديات الراهنة.

الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن

وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية، ومن ثم مشاركة القائمين على الحوار في كل الملفات والقضايا يدعم بقوة توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة وخطة المزيد من التمكين على الأرض للأحزاب والقوى السياسية، وفي نفس الوقت يمنح المزيد من المقترحات لترى النور للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تعد جزءا من الأزمة التي يمر بها العالم.

وأشار المستشار رأفت عبد اللطيف، إلى أن الحوار الوطني أصبح من الكيانات الأساسية في الدولة المصرية، وسيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة في دعم رؤية الدولة نحو تحقيق استراتيجية 2030 وبناء الجمهورية الجديد، خاصة وأن الجميع تحت مظلة الحوار يعلي المصلحة العامة للدولة المصرية برؤى مختلفة وأفكار متنوعة واستراتيجيات جديدة كل وفقا لرؤيته السياسية والحزبية حتى ولو اختلفت الرؤى والمقترحات لكن تبقى مصلحة الوطن هي الهدف الأسمى للجميع.

القوى السياسية والحزبية

وأوضح أمين الشؤون القانونية، أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة واسعة من قبل القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة، خاصة وأن الأحداث تتطلب تضافر كل القوى لتعظيم الاستفادة من الأفكار والرؤى والمقترحات لضمان وجود حلول جذرية للوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد وينعكس على معظم أطياف المجتمع.