اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: ترجمة توصيات الحوار الوطني إلى برامج عمل

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- جولة الحسم لـ«الفراعنة»

- المنتخب الوطنى يبدأ الاستعداد لمواجهة كاب فيردى الاثنين.. و«فيتوريا»: لا بديل عن الفوز

- أشعة جديدة تحسم مصير «صلاح» فى لقاء الجولة الثالثة.. وخياران أمام الجهاز لتعويضه

- الجزائر وتونس يسعيان للانتصار بعد إخفاق الجولة الأولى.. و«ديانج» يتحدى «معلول»

- اختتمت العام الماضى على ارتفاع جميع «المؤشرات»

- البورصة.. الطريق للتنمية والاستـثمار

-7 محاور للتطوير تتضمن قواعد لقيد وتداول الأوراق المالية.. وتفعيل الأسواق.. وتعزيز العلاقات الدولية

- «برنامج الطروحات» يشمل 35 شركة لجذب رؤوس الأموال وتوسيع مشاركة المواطنين فى الملكية العامة

- خبراء: «2023» عام ذهبى.. و«2024» يشهد تحقيق البورصة أرقاماً تاريخية

- «الشيخ»: الدولة تقدم الدعم الكامل لسوق المال باعتباره أداة للتمويل

- الحكومة: ترجمة توصيات الحوار الوطنى إلى برامج عمل فى الوزارات المعنية

- «مدبولى» يوجه بطرح «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد» أمام جلسات المرحلة الثانية

- «إعلام الوزراء» ينفى ظهور متحور جديد شديد الخطورة من فيروس «كورونا»

- الوضع الوبائى فى مصر آمن ومستقر.. والأعراض الحالية بسيطة

- «شكرى»: «حرب غزة» تهدد استقرار المنطقة

- دراسة تدشين خطوط الطيران المباشر بين مصر وبيلاروسيا بهدف استقبال مزيد من السائحين

- «السياحة»: غداً آخر موعد أمام «الشركات» لحجز باقات الحج التى تنظم بدون قرعة

-«باسل»: بدء معاينة مساكن الحجاج فى مكة والمدينة الأسبوع المقبل

- .. والعدوان الإسرائيلى مستمر.. وعدد الشهداء يصل إلى 26 ألفاً

- استشهاد 77 مواطناً وإصابة العشرات بجروح.. وزوارق الاحتلال تستهدف ساحل القطاع

الصفحة الثانية

- اختتمت العام الماضى على ارتفاع ملحوظ لجميع «المؤشرات»

- البورصة.. «الحصان الأسود» للتنمية والاستثمار

- استراتيجية التطوير: ضوابط لقيد وتداول «الأوراق».. وتفعيل الأسواق الجديدة

- تعزيز العلاقات الدولية.. وتشجيع شركات الحكومة والقطاع الخاص على الطرح.. والمؤشر الرئيسى لسوق المال (EGX30) يحقق ارتفاعاً 70.53% خلال 2023

- قيمة رأس المال السوقى للشركات المقيدة ارتفعت إلى 1.72 تريليون جنيه مصرى وبنسبة 16٫9٪ من الناتج المحلى

- «البورصة الخضراء».. مصر تتحضر لإطلاق «سوق الكربون» خلال الربع الأول من 2024

- مجلس الإدارة: تدشين «سوق الكربون الطوعى» خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر الغازات الدفيئة فى مصر وأفريقيا لتحقيق أهداف التنمية

- أعتقد أنه مع ارتفاع السيولة وزيادة أحجام التداولات أصبحت سوق الأوراق المالية جاهزة لاستقبال طروحات جديدة، خاصة بعد الارتفاعات التى شهدتها الأسهم العام الماضى واهتمام المستثمرين بالبورصة.

- استراتيجية البورصة

الصفحة الثالثة

- الطروحات الحكومية.. توسيع مشاركة المواطنين فى الملكية العامة وجذب الأموال

- 35 شركة ضمن «البرنامج».. وتحقيق 5.6 مليار دولار قيمة التخارج من 14 شركة حتى اليوم.. و«عيد»: نقطة تحول فى سوق المال المصرية.. و«السيد»: الحكومة حريصة على دفع القطاع الخاص ومشاركته

- خبراء: «2024» عام تحقيق المزيد من الأرقام التاريخية للبورصة

-«عطا»: تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية أسهم فى تنشيط السوق خلال العام الماضى

- أحمد الشيخ: الحكومة تقدم الدعم الكامل لسوق المال باعتباره أداة للتمويل وتنفيذ برنامج الطروحات

- رئيس البورصة: نعمل على تشجيع الطروحات وتطوير قواعد قيد الأوراق وآليات التداول

- أذون الخزانة

- صناديق الاستثمار تعتبر من أدوات الادخار الأعلى أماناً واستقراراً فى العالم، وقد شهد العالم مؤخراً اتجاهاً حثيثاً نحو صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب كملاذ آمن للادخار، وتتميز بتكاليف منخفضة نسبياً ويمكن شراء وثائقها بسهولة من خلال حساب الوساطة.

- سوق المال فى مصر

الصفحة الرابعة

- ولا ينبيك عن خلق الليالى كمن فقد الأحبة والصحابا

فمن يغتر بالدنيا فإنى لبست بها فأبليت الثيابا

فعلم ما استطعت لعل جيلاً سيأتى يُحدث العجب العجابا

- يستحق اهتماماً عاجلاً من الدولة

- أطلال غزة مصائد الموت.. حلل يا دويرى!!

- ليست «شيطاناً أعظم»

- «الخبر» فى مواجهة «المدفع»

الصفحة الخامسة

- كنا طيبين وسذجا / قلنا البلاد بلادنا / قلب الخريطة لن تصاب بأى داء خارجى / والسماء كريمة معنا، ولا نتكلم الفصحى معاً / إلا لماما / فى مواعيد الصلاة وفى ليالى القدر

- ورقة «شاليت» لتهدئة الجبهة الداخلية

- مائة يوم.. عربدة إسرائيلية وصمت عربى

- المبدع لا يعرف سناً للتقاعد

- اللعب مع الزمن من غزل السجاد إلى الإبادة

الصفحة السادسة

- الحكومة: ترجمة توصيات «الحوار الوطنى» لإجراءات وبرامج عمل تتضمن 133 إجراء موزعة على المحاور الثلاثة

- الاقتراحات تشمل تفعيل المجالس الشعبية المحلية وتشكيل لجنة خبراء لاختيار نظامها الانتخابى وإشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات وتأهيل الكوادر الشبابية.. وتحسين قوانين الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم لتربية أبنائها

- إنشاء صندوق استثمارى لدعم الشركات الناشئة.. والإسراع فى ترخيص البنوك الرقمية.. وتحويل «العامة للثروة المعدنية» لهيئة اقتصادية مستقلة

- وزير البترول: مستمرون فى التطوير وتقديم خدمات مميزة للمستهلكين

- اعتماد الموازنات التخطيطية لـ«4 شركات».. و«الملا» يشيد بحجم أعمال «بتروجاس» من مصانع تعبئة وإعادة تأهيل الأسطوانات المستعملة

-«الإسكان» تطالب المتعاقدين على وحدات «سكن لكل المصريين» بسرعة تسلم وحداتهم

- «عبدالحميد»: تأخُّر العملاء عن التسلُّم مخالفة لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى.. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

الصفحة السابعة

- طوارئ وحسابات بديلة

- أشعة جديدة لحسم مصير «صلاح».. خياران لتعويض غيابه.. ومحاولات لتصحيح أخطاء الدفاع

- أقوى من الإصابات

- تاريخ «مو» مع ضربات الملعب: يتعافى سريعاً ويعود للتألق

- مكاسب فردية بالجملة

- «الننى» فى نادى المائة.. هاتريك تاريخى لقائد غينيا الاستوائية.. واحتفال خاص بـ«النصيرى» فى المغرب

- فرصة جديدة للعرب

- الجزائر وتونس يسعيان للتعويض.. «ديانج» يتحدى «معلول».. وظهور جديد لمحترفى دورى NILE

الصفحة الثامنة

- تحدى «يوسف»: لا للدبلوم.. نعم للهندسة والـ«MMA»

- «البلامبيصا»

- لمّة عيلة وفرحة بقناديل «الغطاس»

- الأقباط يقبلون على «القصب» والسر: «مستقيم وقلبه حلو»

- رب «هزة» نافعة

- «شق زلزالى» مزار للسائحين: جمبرى وشعاب مرجانية