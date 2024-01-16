أمانة المهنيين المركزية بـ«مستقبل وطن» تكرم أمناء المحافظات

عقدت أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمود سعد، اجتماعا تنظيميا دوريا، شهد احتفالية لتكريم الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة المهنيين، وأمناء المهنيين في المحافظات، لجهودهم المشرفة خلال الانتخابات الرئاسية 2024، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

حضر الاجتماع النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم المركزي، حيث أشاد بدور كل قيادات وكوادر وأعضاء ونواب الحزب، كما طالب أعضاء أمانة المهنيين، بضرورة العمل التنظيمي في إطار رؤية وسياسة الحزب، لتستطيع الأمانة أداء دورها بما تمتلكه من توجه نوعي وفني لاختصاصها.

الانتخابات الرئاسية

ومن جانبه، أكد النائب محمود سعد، أمين المهنيين المركزي بحزب مستقبل وطن، خلال الاجتماع، الدور الكبير الذي قام به الحزب، خلال الانتخابات الرئاسية، مشددا على ضرورة مراجعة أمناء المهنيين بالمحافظات، لكل الشتكيلات على كل المستويات، والتواصل مع أمناء المهنيين وهيئات مكاتبهم على مستوى المراكز والأقسام.

وفي نهاية الاجتماع، تم فتح باب المناقشة حول القضايا والموضوعات المثارة ذات الصلة والمرتبطة باختصاصات الأمانة، وعدد من المقترحات لتنظيم الفعاليات الخدمية، لتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال الاحتفالية، تم منح الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة المهنيين المركزية، وأمناء المهنيين في المحافظات، دروع التكريم تقديراً لجهودهم خلال الاستحقاق الانتخابي.