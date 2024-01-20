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محمود سعد يصل مسجد الحصري لأداء صلاة الجنازة على شقيقة محمد منير

كتب:

أحمد عبد الرحمن
تصوير:

عبد الحافظ السيد
12:16 م | السبت 20 يناير 2024
وصول محمود سعد

وصول محمود سعد

حرص الإعلامي محمود سعد، على أداء صلاة الجنازة على شقيقة الكينج محمد منير، بمسجد الحصري، في مدينة 6 أكتوبر، كما وصل أيضا محمود صيام عضو فرقة مسار إجباري.

جنازة شقيقة محمد منير 

ووصل منذ قليل جثمان سميحة أبا يزيد، شقيقة الكينج محمد منير، إلى مسجد الحصري.

ورافق الكينج محمد منير، جثمان شقيقته لأداء صلاة الجنازة.

وكانت شقيقة محمد منير، غيبها الموت فجر اليوم، بأحد المستشفيات في منطقة الدقي، بعد صراع مع المرض.

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