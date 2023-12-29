تأجيل حفل محمد منير ومسار إجباري في رأس السنة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الشركة المنظمة لحفل رأس السنة، الذي كان من المقرر أن يجمع بين الفنان محمد منير، وفرقة مسار إجباري، ومغني الراب عفروتو، الأحد المقبل، عن تأجيله، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكشف منظمو الحفل في بيان رسمي منذ قليل، عن تأجيل موعد الحفل المنتظر الذي يجمع بين الكينج ومسار إجباري وعفروتو، لأول مرة، كأحد أضخم حفلات رأس السنة في مصر، في افتتاح مسرح وممشى إيفوريا في الشيخ زايد، وذلك إلى موعد آخر يجري إعلانه رسميا خلال أيام.

سبب تأجيل حفل محمد منير

أوضح المنظمون أن سبب تأجيل حفل ليلة رأس السنة خارج عن إرادتهم وإرادة الفنانين، خاصة مع إنذارات بسوء الأحوال الجوية، حفاظا على سلامة الحضور الجماهيري الكبير الذين سارعوا بحجز تذاكر الحفل.

موعد جديد للحفل

أكد المنظمون سعيهم لتحديد موعد جديد لإقامة الحفل خلال إجازة نصف العام.