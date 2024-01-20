كيف كانت علاقة الكينج محمد منير بشقيقته الراحلة؟.. «بركة البيت»

توفيت منذ قليل الحاجة سميحة شقيقة الكينج محمد منير في أحد المستشفيات بمنطقة الدقي حسبما اعلن الكاتب الصحفي محمود موسي الصديق المقرب للكينج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

علاقة محمد منير بشقيقته سميحة

وتربط الكينج محمد منير علاقة قوية بشقيقاته الثلاث، حيث صرّح في عدد من التصريحات التلفزيونية بأنه لا يأكل إلا من أيديهن.

وتحدث في لقاء سابق عن شقيقته سميحة قائلا إنها بركة المنزل وسر الحياة بالنسبة له، كما أشار الكينج إلى أن شقيقاته الثلاث سميحة و أميرة وخديحة أقرب الناس إليه ويعيش معهم في جو أسري وتربطهن علاقه قوية جدا حيث يحرصن على مراعاته والاهتمام به، وهذا ما أكده الإعلامي محمود سعد الصديق المقرب لمنير في تصريحات سابقة، مؤكدا أن سميحة بالنسبة له كانت «بركة البيت».

وفاة ابن شقيقة الكينج

وفي 2021 دخل الكينج محمد منير في حالة حزن شديد بسبب وفاة معتصم كمال، ابن شقيقته سميحة، والذي هو أكبر أبنائها، ودخل منير وقتها حاله صدمة وابتعد قليلا عن الحفلات والأعمال الفنية حتى تجاوز أحزانه.

وفاة شقيقة محمد منير

واعلن الكاتب الصحفي محمود موسى منذ قليل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة شقيقة منير قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات».