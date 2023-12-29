تفاصيل حفل محمد منير في رأس السنة.. «دويتو مع فريق مسار إجباري»

أيام قليلة تفصلنا عن حفل الموسم، الذي سيجمع الكينج محمد منير، وفرقة مسار إجباري، ومطرب الراب عفروتو، برأس السنة، وذلك بمدينة الشيخ زايد، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الجمهور.

تفاصيل حفل محمد منير ومسار إجباري

وعلمت «الوطن» من مصادرها، أن الكينج محمد منير انتهى من التحضيرات الكاملة برفقة مسار إجباري، إذ سيجمعهم دويتو خلال الحفل.

وكانت الشركة المنظمة للحفلة، طرحت أسعار التذاكر للجمهور، إذ جاءت الفئة العادية بـ600 جنيه، والمميزة 1000 جنيه، وطاولة 4 أفراد 20 ألف جنيه، وطاولة 6 أفراد 30 ألف جنيه.

محمد منير يتبرع بجزء من أرباح الحفلة

وأعلن محمد منير، عن تبرعه بجزء من أرباح الحفلة، لصالح الشعب الفلسطيني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «احجز تذكرتك وانضم لنا في أكبر حفل للعام الجدید 2024 مع محمد منير - مسار إجباري وعفروتو وأكبر عرض ألعاب ناریة للعد التنازلي للترحیب بعام 2024».