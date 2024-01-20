خريطة تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم.. اعرف الخطوط والسبب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تأخيرات في مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية»، لمدة 20 دقيقة اليوم.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه نظراً لما يُنجز من أعمال تطوير شاملة على بعض خطوط السكك الحديدية من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، فقد شهدت بعض الخطوط تأخيرات لعدة دقائق.

تأخير قطار الإسكندرية

وأكد بيان الهيئة، أنه نظراً لتلك الأعمال ستكون هناك تأخيرات في مواعيد القطارات ببعض الخطوط، وهي كالتالي:

- خط القاهرة - الإسكندرية 20 دقيقة

- ‏خط القاهرة - أسيوط 80 دقيقة

- ‏خط أسيوط - أسوان 60 دقيقة

- ‏خط بنها - بورسعيد 90 دقيقة

- ‏خط طنطا المنصورة - دمياط 45 دقيقة

- ‏خط قليوب - شبين القناطر- خط الزقازيق - المنصورة 45 دقيقة

أسباب التأخير

وذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن سبب هذه التأخيرات هو تنفيذ بعض أعمال التطوير والصيانة في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك الحديدية وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، ومن ثمّ على المسافرين على هذه الخطوط اتخاذ التدابير اللازمة بما يتناسب مع مصالحهم وأعمالهم.