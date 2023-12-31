«السكك الحديدية»: إيقاف قطار «محطة مصر- أبو قير» بدءا من 1 يناير

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواعيد المقررة لإيقاف قطار «محطة مصر- أبو قير» للبدء في مشروع مترو الأنفاق بالإسكندرية، والمقرر للبدء فيه مع بداية العام الجديد 2024.

مواعيد إيقاف القطار

وقد جاء في القرار أن البدء في وقف قطار «محطة مصر- أبو قير»، في القطاع من محطة مصر حتى محطة سيدي جابر كمرحلة أولى بدءا من 2024/1/1، وكذلك بدء فك ونقل السكك الحالية.

كما تمت الموافقة على إيقاف القطار في القطاع من أبو قير حتى المنتزه من تاريخ 2024/2/1؛ لبدء تنفيذ أعمال الكوبري العلوي الخاص بالمترو، على أن يجري الإعلان عن الإيقاف 1 يناير 2024، ‏كذلك تمت الموافقة على إيقاف القطار في القطاع من سيدي جابر حتى المنتزه في 2024/3/1.

وكانت محافظة الإسكندرية، أعلنت، في وقت سابق، البدء في تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالإسكندرية، وذلك لتسهيل حركة المرور، وسرعة الوصول للمواطنين بطول محافظة الإسكندرية الشرقي وبمسافة 21 كيلو مترا، بداية من محطة مصر بوسط الإسكندرية حتى أبو قير شرق الإسكندرية.