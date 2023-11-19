أستاذ طرق: السكك الحديدية شريان حيوي.. والدولة تبذل جهودا حثيثة لتطوير المنظومة (حوار)

أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بنى سويف، أن السكك الحديدية شريان حيوى مهم، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين التكنولوجيا فى هذا القطاع الحيوى يضع مصر على خريطة الصناعة العالمية. وقال، فى حوار لـ«الوطن»، إن مصر بدأت تستعيد ريادتها العالمية فى هذا المجال، إذ إن دخول القطاع فى المنظومة التكنولوجية يُحسّن الخدمات ويخلق الآلاف من فرص العمل.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى جهود الدولة فى منظومة السكك الحديدية؟

- الدولة تبذل جهوداً كبيرة فى تطوير منظومة السكة الحديد من وحدات متحركة وبنية أساسية ونظم الإشارات وورش إنتاجية إلى تنمية العنصر البشرى، وإنشاء بعض الخطوط الجديدة وتطوير القائمة، لأن السكك الحديدية شريان مهم يدعم الاقتصاد، وتطويره يساعد فى توطين تكنولوجيا النقل ووضع مصر على خريطة الصناعة العالمية.

وماذا عن وضع مصر فى ملف السكة الحديد على مستوى العالم؟

- سكك حديد مصر أول خطوط تم إنشاؤها فى أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، حيث بدأ إنشاؤها عام 1834، وتم إنشاء الترام 1896، وشهد عام 1854 تسيير أول قاطرة على أول خط حديدى فى مصر بين القاهرة ومدينة كفر الزيات، واكتمل الخط بين القاهرة والإسكندرية 1856.

إنشاء 2250كم من خطوط القطار السريع يجعل مصر الخامسة عالمياً فى امتلاك الشبكات السريعة

وقامت مصر فى عهد «السيسى» باستعادة ريادتها فى هذا الملف من خلال استكمال 10 آلاف كم من شبكة قطار الديزل، الأمر الذى يجعلها من أطول الشبكات على مستوى العالم، وتم إنشاء 2250كم من شبكة القطار السريع، لتحتل المركز الخامس عالمياً فى امتلاك أضخم شبكة قطارات سريعة.

كيف ترى فكرة القطار الكهربائى السريع؟

- القطار الكهربائى السريع إحدى وسائل النقل الأخضر، ووسيلة نقل صديقة للبيئة ويساعد فى الربط بين الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وبين موانئ البحر المتوسط وكل المحافظات والوصول إلى أماكن جديدة والربط بين أكثر من 60 مدينة، وتسهم شبكة القطار السريع فى الربط السككى مع دول الجوار مثل السودان وليبيا من مطروح/ السلوم حتى بنغازى، ومع تشاد من أبوسمبل شرق العوينات حتى إنجامينا.

كيف ترى عوائد التطوير على المستوى الاقتصادى؟

- تطوير شبكة السكة الحديد وشبكة القطار الكهربائى السريع سيعمل على ربط الموانئ البحرية مع أماكن التخزين والإمداد والصوامع وربط الموانئ مع بعضها البعض، والذى سهّل عملية التداول وتسريع عمليات التنمية وفتح آفاق جديدة للوصول إلى أماكن جديدة، كما بدأ إنشاء مدن سكنية ومناطق صناعية وزراعية وتجارية وسياحية جديدة والربط السياحى بين المدن السياحية والمناطق الداخلية لتنشيط السياحة.

بمَ تُفسر إنفاق ملايين الجنيهات على الطرق؟

- شبكة النقل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، لذا قامت الدولة بتطوير كامل وشامل فى قطاع الطرق والاهتمام بهذا الملف، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فتم إعادة تطوير الطرق القائمة بشكل كلى، بإجمالى أطوال 10 آلاف كم وعمل ازدواجات وزيادة عدد الحارات، وفصل حركة نقل الشاحنات عن الملاكى، وتخصيص حارات خرسانية للشاحنات، للحفاظ على عمر الطريق وتحرير الحركة على الطريق بشكل كامل من خلال عمل تقاطعات حرة.

معدلات الأمان

ظهرت آثار جهود الدولة فى رفع معدلات الأمن والسلامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، وارتفاع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب/ يوم عام 2014 إلى 1.5 مليون راكب بحلول 2024، ورفع طاقة نقل البضائع من 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلى 13 مليون طن مستهدف عام 2030.