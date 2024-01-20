استعدادات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. بدء فرش الكتب من اليوم

تستعد الهيئة العامة للكتاب وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55 لاستقبال كتب الناشرين المشاركين في الدورة الحالية من المعرض، التي تنطلق رسميا يوم 24 يناير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تجهيز الكتب في صالات معرض الكتاب

وأضاف وليد مصطفى، رئيس لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين، قائلا في تصريحات لـ«الوطن»: «بناء على تعليمات هيئة الكتاب، بدأنا من اليوم تجهيز الكتب في صالات معرض الكتاب، ويستمر العمل في تجهيز أجنحة المعرض حتى يوم 23 يناير الجاري، استعدادا للافتتاح الرسمي في 24 يناير الحالي».

وأوضح رئيس لجنة المعارض: «أننا نعمل حاليا في تجهيز قاعة الطفل، وبدء دخول الكتب من الساعة 9 صباحا، وسيبدأ الساعة 5 مساء ترتيب الكتب، ويوم 21 يناير، يستمر الترتيب حتى الساعة 6 مساء، ومن ثم إخلاء القاعة تماما من الناشرين، لبدء تجهيز موكيت الممرات، وسيبدأ العمل في القاعتين 1 و4، يوم 21 يناير».

وتابع وليد حديثه، قائلا: «أما القاعتان 2 و3 يوم 22 يناير، فيبدأ دخول الكتب بها الساعة 9 صباحا، الساعة 5 مساء، بدء فرش الكتبيوم 23 يناير استمرار فرش الكتب حتى الساعة 3 عصرا، ومن ثم إخلاء القاعة تماما من الناشرين لبدء فرش موكيت الممرات استعدادا للافتتاح الرسمي للمعرض».

الدورة الـ 55 من معرِض القاهرة الدُولي للكتاب

وتنطلق فعاليات الدورة الـ 55 من معرِض القاهرة الدُولي للكتاب، إذ يفتتحه رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة المعرِض يوم 24 يناير الجاري، وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.