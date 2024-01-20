معلومات عن حدود السحب والمشتريات خارج مصر في جميع البنوك

توفر البنوك خدمات السحب النقدي والمشتريات خارج مصر وهي خدمات مهمة، تقدمها البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري للمواطنين، الذين يسافرون خارج البلاد سواء للعمل أو للسياحة، ووضعت البنوك ضوابط وحدود السحب والمشتريات خارج مصر من أجل تسهيل الخدمات للمواطنين وغيرهم من الأشخاص الذين لديهم حسابات بنكية داخل البنوك المصرية، وفروعها في خارج البلاد.

تستعرض الوطن حدود السحب والمشتريات خارج مصر في عدد من البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي المصري وهي كالتالي.

خدمات السحب في بنك مصر خارج البلاد كالتالي

- 60 دولارا شهرياً على بطاقتي كلاسيك وكلاسيك الإسلامية.

- 100 دولار على بطاقتي الذهبية والذهبية الإسلامية، وعلى بطاقتي التجار بيزنس والشركات عند 60 دولار شهرياً، و250 دولار على بطاقات التيتانيوم والتيتانيوم الإسلامية.

- 500 دولار شهرياً على البلاتينية.

- 1000 دولار شهريًا على بطاقتي Signature وورلد، 2000 دولار على وورلد إيليت، وذلك شريطة سفر العميل للخارج وتقديم مستندات.

حدود السحب خارج مصر على بطاقات المشتريات في بنك مصر

- حدد 100 دولار على عملية السحب النقدي خارج مصر، وذلك على كافة بطاقات الائتمان لديه، ماعدا، بطاقات (Signature- ورلد - وورلد إيليت) عند 200 دولار، بعد الخفض من 400 دولار في السابق، شريطة سفر العميل للخارج وتقديم مستندات السفر.

- الحد الشهري الأقصي للمشتريات خارج مصر على بطاقات الائتمان لديه 100 دولار (في حال عدم تقديم مستندات السفر)، وذلك بطاقات (الكلاسيكية - الكلاسيكية الإسلامية - التجار بيزنس - الشركات)، فيما يصل الحد الشهري الأقصي لعمليات الشراء خارج مصر دون تقديم مستندات سفر إلى 200 دولار على بطاقات (الذهبية - الذهبية الإسلامية)، وعند 250 دولار شهرياً على باقي بطاقات الائتمان الأخري.

حدود السحب والمشتريات في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري جاءت حدود السحب والمشتريات خارج مصر الجديدة لعملاء البنك الأهلي المصري من الكريدت كارد خارج مصر، فقد جاءت كما يلي:

1- حدود السحب والمشتريات الجديدة خارج مصر لبطاقات فيزا كلاسيك وماستر كارد كلاسيك، فقد تم تعديلها كالآتي:

- الحد الأقصى للمشتريات من 10 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.

- الحد الأقصى للسحب النقدي من 2500 جنيه إلى 1500 جنيه شهريًا.

2- حدود السحب والمشتريات الجديدة من الكريدت خارج مصر بغير العملة المحلية للبطاقة الذهبية فيزا وماستر كارد، فقد تم تعديلها كالآتي:

- الحد الأقصى للمشتريات من 25 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه شهريًا

- الأقصى للسحب النقدي من 2500 جنيه إلى 2000 جنيه شهريًا.

3- حدود السحب والمشتريات الجديدة من الكريدت خارج مصر لبطاقة بلاتينوم من فيزا وماستر كارد، فقد حددها البنك الأهلي كالآتي:

- الحد الأقصى للمشتريات من 62 ألف و500 جنيه إلى 50 ألف جنيه شهريًا.

- الأقصى للسحب النقدي من 6250 جنيها إلى 4500 جنيه شهريًا.

4- حدود السحب والمشتريات خارج مصر على بطاقتي وورلد ووورلد إيليت - ماستر كارد وفيزا، لتصبح كما يلي:

-الحد الأقصى للمشتريات من 100 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه شهريًا.

-الحد الأقصى للسحب النقدي من 10 آلاف جنيه إلى 4500 جنيه شهريًا.

حدود السحب والمشتريات في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية فإن حدود السحب والمشتريات خارج مصر حيث أوقف الحدود عند 3 آلاف جنيه شهريا من 5 آلاف في السابق.

- حدود السحب لجميع البطاقات الائتمانية الصادرة من البنك «الذهبية - تيتانيوم - بلاتينيوم - ورلد» عند 3 آلاف جنيه، بما يعادل 97 دولارا شهريا بدلاً من 161.5 دولار سابقًا.

- المشتريات الدولية بالدولار لجميع البطاقات عند 250 دولارا شهريا.

أما حدود السحب في بنك HSBC على بطاقات الائتمان

- بطاقة ائتمان HSBC Advance Mastercard، HSBC Visa Platinum، عند 25 ألف جنيه مصري شهريا على المشتريات الدولية خارج مصر، 250 دولارا شهريا على المشتريات الدولية داخل مصر.

- بطاقة ائتمان HSBC Premier Mastercard، عند 50 ألف جنيه شهريا، وحوالي 250 دولا على المشتريات الدولية من داخل مصر.

- بطاقة ائتمان HSBC Visa Gold /Cashback 15 ألف جنيه، و250 دولارا على المشتريات الدولية من داخل مصر.