تعرف على حدود السحب من تطبيق «إنستا باي» بماكينات الصراف الآلي.. دون رسوم

أعلن البنك المركزي المصري، إتاحته السحب النقدي لمستخدمي تطبيق «إنستا باي» من ماكينات الصراف الآلي أو ما يعرف بـATM، منذ شهر ديسمبر الماضي، دون رسوم.

جاء ذلك، وفقًا لحديث إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، لقطاع العمليات المصرفية، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معارض «Cairo ict» التي أقيمت في وقت لاحق.

حدود السحب عبر تطبيق إنستا باي

حدد تطبيق إنستا باي، على الهواتف المحمولة، حدود السحب وإمكانية تداول المعاملات المالية، التي تصل إلى 70 ألف جنيه بالمعاملة الواحدة، كما وفر التطبيق لعملائه إمكانية التحويل بقيمة تصل لـ120 ألف جنيه أو 400 ألف جنيه في الشهر.

إعفاء عملاء التطبيق من الرسوم

وقبيل نهاية العام الماضي، أصدر البنك المركزي بيانا، أعلن فيه إعفاء عملاء تطبيق «إنستا باي» من الرسوم على التحويلات المالية أو سداد الفواتير على جميع العمليات المالية التي تتم بالعملة المحلية وهي الجنيه المصري بداية من عام 2024، مؤكدًا الإعفاء التام لكل العمليات المالية من خلال إنستا باي والموبايل البنكي.

مميزات تطبيق إنستا باي

- ربط جميع الحسابات البنكية الخاصة بك في تطبيق واحد وسهولة الوصول إليها.

- تحويل واستقبال الأموال من أي بنك أو محفظة إلكترونية، إضافة إلى بطاقات ميزة مسبقة الدفع، من خلال رقم الهاتف أو عنوان الدفع اللحظي.

- توفير أكثر من طريقة لتحويل الأموال سواء كانت برقم الهاتف أو رقم الحساب البنكي، أو رقم بطاقة ميزة أو رقم الحساب المصرفي.

- تتبع جميع التحويلات سواء كانت مقبولة أو قيد التنفيذ أو مرفوضة، ومعرفة رصيد جميع الحسابات البنكية بسهولة، والاطلاع على كشف حساب مختصر لآخر التعاملات.

- التبرع لأي جمعية أو مؤسسة خيرية، وكذلك إمكانية طلب الدفع من أي جهة.

- استقبال الأموال بشكل لحظي فور إرسالها من أي جهة أخرى، وكذلك التحويل.

- واجهة مستخدم سهلة في التعامل وليست معقدة.