أسباب تبكير «المالية» بصرف مرتبات شهر يناير 2024.. إليك التفاصيل

قدمت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير الجاري 2024 إلى يوم 21 يناير بدلًا من يوم الأربعاء 24 يناير، وبحسب مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه أن تبكير صرف المرتبات بسبب وجود إجازة 25 يناير الموافق يوم الخميس خلال أيام الصرف المحددة سلفًا في الكتاب الدوري الصادر عن المالية الخاص بصرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر يناير

وبسبب عطلة 25 يناير اضطرت وزارة المالية إلى تبكير صرف مرتبات شهر يناير 3 أيام ليكون بداية من يوم 21 يناير بدلًا عن 24 يناير، وبالتالي يحصل الموظفون على المرتبات مع علاوة غلاء المعيشة التي وجه بصرفها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية شهر أكتوبر الماضي وقدرها 300 جنيه تضاف على المرتب.

أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

- يوم الأحد الموافق 21-1-2024، اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يناير 2024 وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.

- الاثنين الموافق 22 يناير2024 هو اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر يناير 2024.

- تحديد اليوم الثالث لصرف مرتبات يناير، ليكون يوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024.

- الأربعاء الموافق 24-1-2024 هو اليوم الرابع لصرف المرتبات.

- يوم الأحد الموافق 28 يناير2024، هو اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر يناير.