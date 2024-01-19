البنك الأهلي المصري يكشف حدود السحب اليومية.. اعرفها

بين الحين والآخر، يسعى عملاء البنوك إلى معرفة آخر التحديثات الخاصة، منها على سبيل المثال البنك الأهلي المصري وحدود السحب القصوى للعميل خلال اليوم، إما من خلال السحب النقدي عبر فروع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن ماكينات الصراف الآلي مع بداية عام 2024.

وخلال السطور التالية، نستعرض قرار البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري لحدود السحب كأقصى سحب في التعامل اليومي

وأكد ماجد فهمي، خبير مصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحد الأقصى للسحب اليومي لماكينات الصراف الآلي أو ما تُعرف بـATM، مبلغ الـ20 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى للسحب النقدي

وأضاف فهمي أنه بالنسبة للحد الأقصى من السحب النقدي اليومي، والذي يتم من خلال أفرع البنك المصرية المختلفة فيكون مبلغ الـ 150 ألف جنيه.

الحد الأقصى في إنستاباي

يذكر أنّ ملايين المواطنين باتوا يستخدمون تطبيق «إنستا باي» فيما يخص التحويل النقدي بشكل لحظي، حيث يكون الحد الأقصى للمعاملة المالية 70 ألف جنيه، و120 ألف جنيه كحد يومي في البنك الواحد، بخلاف 400 ألف جنيه كحد شهري من قبل البنك الواحد.

وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، حيث جاء سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمستوى 19.25%، 20.25% و19.75% بالترتيب، وقرر المركزي المصري إبقاء سعر الائتمان والخصم لمستوى 19.75%، خلال اجتماعها الأخير للعام الماضي والذي جرى يوم 21 ديسمبر 2023.