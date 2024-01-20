القاهرة الإخبارية: مقتل مسؤول بالحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على دمشق

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بمقتل مسؤول بالحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على دمشق.

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» أن الهجوم استهدف مبنى سكنيًا في حي المزة بدمشق، مشيرًة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل.

وأضافت القناة نقلا عن المرصد السوري، أن 4 أشخاص قتلوا جراء القصف على دمشق، مشيرة إلى أن المنطقة المستهدفة يقطنها قادة من «حزب الله» و«حركة الجهاد».