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القاهرة الإخبارية: مقتل مسؤول بالحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على دمشق

كتب:

أحمد عادل موسى
10:46 ص | السبت 20 يناير 2024
الهجوم الإسرائيلي على مبنى سكني في حي المزة بدمشق

الهجوم الإسرائيلي على مبنى سكني في حي المزة بدمشق

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بمقتل مسؤول بالحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على دمشق.

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» أن الهجوم استهدف مبنى سكنيًا في حي المزة بدمشق، مشيرًة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل.

وأضافت القناة نقلا عن المرصد السوري، أن 4 أشخاص قتلوا جراء القصف على دمشق، مشيرة إلى أن المنطقة المستهدفة يقطنها قادة من «حزب الله» و«حركة الجهاد».

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