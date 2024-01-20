احذر من تناول البرتقال قبل النوم.. ماذا يحدث لجسمك؟

البرتقال هو أحد أنواع الفواكه الشتوية، ويفضل الكثيرون تناوله لأنه غني بالفيتامينات وخاصة فيتامين «سي»، الذي يساعد في الوقاية من نزلات البرد، وهو فاكهة أساسية في فصل الشتاء، فلا يخلو منزل منه لكن احذر من تناول البرتقال قبل النوم، حيث يسبب مخاطر من بينها، بعض الاضطرابات، لذلك يجب عليك اختيار وقتا مناسبا لتناول البرتقال.

احذر من تناول البرتقال قبل النوم

وبحسب الدكتورة منى غنيم، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، فإن فوائد البرتقال كثيرة ولا يمكن الاستغناء عنه في فصل الشتاء، لاحتوائه على فيتامينات كثيرة، منها فيتامين سي الذي يعزز قوة الجسم وصلابته وشدته ومقاومته للعدوى، كما أنه يمد الجسم بالمياه الكافية ويعمل على ترطيب الجسم بالسوائل المفيدة، وفوائد أخرى وهي:

فوائد تناول البرتقال

- تقوية الجهاز المناعي.

- إزالة الشوائب من الجسم.

- يزيد من شعورك بالشبع خاصة لمن يٌعانون من زيادة الوزن.

- يعمل على وقاية الجسم من الإنفلونزا ونزلات البرد.

- يحتوي على الألياف التي تٌساعد في الهضم الجيد.

- يحميك من الإمساك.

- يٌخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

- يٌساعد على امتصاص الحديد المسؤول عن الوقاية الأنيميا.

تحذير من تناول البرتقال قبل النوم

الدكتورة منى غنيم، وجهت نصائح للأشخاص قائلة، احذر من تناول البرتقال قبل النوم، لأنه يتسبب في زيادة عدد مرات التبول، وهو ما يٌؤدي لعدم حصولهم على قسط كافٍ من النوم، حيث يزيد من نسب الشعور بالاستيقاظ، فضلا عن الشعور بالطاقة الزائدة نتيجة احتوائه على السٌكريات، فضلا عن كونه يؤدي إلى اضطرابات في النوم، كما أن المواد الحمضية الموجودة في البرتقال ينتج عنها الإصابة بالحساسية أو مايسمى بصدمة الحساسية.

يمكن أن يتسبب تناول البرتقال قبل النوم، في بعض مشاكل الهضم، وبخاصة لمرضى ارتجاع المريء الحامضي المريئي، كما أنه من الممكن أن يسبب السعال حال تناوله ثم النوم مباشرة، لاحتوائه على المواد الحمضية المرتفعة.