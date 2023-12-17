أحلام وبثينة صداقة برائحة البرتقال.. 40 سنة كفاح ورزق وسعي

جمعهما الكفاح والعمل فربطتهما صداقة قوية، أصبحتا وكأنهما وجهان لعملة واحدة، فلا واحدة منهما تظهر وحدها في العمل أو القرية محل إقامتهما، منذ أن عملا سويا في جني محصول البرتقال منذ نحو 40 عاما، أحلام وبثينة قصة عمل دؤوب وصداقة وتشابه في الظروف الحياتية إلى حد كبير.

التقت «الوطن» السيدتين أحلام السيد، البالغة من العمر 65 عاما، والسيدة بثينة توفيق 59 عاما، في ساحات أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الشرقية أثناء عملهما في بيع محصول البرتقال الذي جمعتاه من البساتين والحدائق بالمناطق المرتكز زراعته بها، وذلك لبيعه للتجار أو الذين يشترون بالجملة.

تقول «أحلام» إنها بدأت العمل بعد وفاة زوجها منذ أكثر من 42 عاما في قرية الولجا محل سكنها وأبنائها، تلك التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية والتي تقترب حدودها لمحافظة القليوبية وتتميز القرية بزراعة الموالح، خاصة البرتقال واليوسفي ثم الليمون والنارنج، معلقة: «فكرت في عمل بقريتي وقرب أطفالي والبرتقال متوفر والعمالة مطلوبة».

تتابع أحلام أن زوجها رحل تاركها خلفه أم صبيّة لطفلين فقررت أن تكون الأم والأب واعتكفت لأجلهما، إلا عن العمل والسعي والكد، لافتة إلى أن عملها كان في الحدائق والبساتين تذهب كعاملة بالبرتقال بالأجر اليومي تقطف ثمار البرتقال واليوسفي ضمن العاملات، إلا أنها أرادت أن تنمي عملها وتزيد الدخل فقررت أن تشتري حصص الموالح لنفسها فأخذت تتفق مع أصحاب الحدائق والبساتين لشراء كميات من المحصول ثم تتوجه لبيعه في الأسواق بالمدينة، معلقة: الشغل كتر الحمدلله وزادت حصتي وزادت البلاد اللي بوزع فيها البرتقال".

تضيف أحلام أنها كانت تستيقظ قبل الفجر لتنهي أعمال منزلها وتطمئن على سد حاجات أطفالها لتودعهم إلى مدارسهم ثم تنطلق للبساتين لقطف البرتقال واليوسفي بنفسها لتحمله على السيارة وتنهي العمل كمية حسب المحصول وتتوجه به في منتصف الليل إلى الأسواق ليكون جاهزا للبيع للمستهلكين في الصباح الباكر، معلقة: كنت بواصل الليل بالنهار وارتاح قليل علشان أفضل ساندة نفسي وأولادي واحتياجاتنا مقضية".

بعد سنوات قليلة من السعي والكد تغرفت أحلام على بثينة ابنة قريتها الولجا بعد وفاة زوجها هي الآخرى، وكان الحل لأسرة الثانية أن تجد عملا تكفي حاجات أبنائها الثلاثة فاقترحت أحلام على جارتها العمل معها بالحدائق، لافتة إلى أنها آنستها وأصبحتا ظلا لبعضيهما في العمل بالبساتين والحدائق والطرقات في الليل والصباح، معلقة: خدتها تشتغل عشان ولادها، وبقت أختي وصاحبتي وونيستي رايحين وجايين سوا.

قطف الثمار بالصباح الباكر وتوزيعه ليلا بالأسواق

تلتقط بثينة طرف الحديث وتتابع أنهما يهونان على بعضهما ساعات العمل وأصبحتا لم تتفرقا حتى في المنزل والمناسبات والزيارات تجمعهما سويا إذ أصبحتا كالشقيقتين التوأم، تضيف بابتسامة رضا تكسو ملامحها أنها عملت سنوات طويلة رفقة أحلام في محاصيل عديدة أبرزها وأفضلها بالنسبة لديهم البرتقال، موضحة أن دائرة العمل انتشرت فلم يقتصر قطف الثمار من مدينتهم بل تفرق حتى وصل إلى البحيرة وكفر الشيخ والاسكندرية لقطف التفاح، الخوخ والمشمش وغيرها من الفواكه في المواسم المختلفة لبيعه.

قطف البرتقال من بساتين منيا القمح

وأكدت السيدتان أن موسم البرتقال هو الأفضل بالنسبة لهما، إذ أنه يتميز بدخله الوفير كما أن البرتقال لا يتطلب سفرا بسبب تميز مركز منيا القمح بزراعته بمساحات شاسعة، كل ما في الأمر أنهم ربما يرسلوه إلى أسواق خارج المدينة، وأوضحتا أن موسم حصاده حسب اختلاف أنواعه "بصرة، سكري وصيفي"، ويبدأ الحصاد من شهر أكتوبر وحتى مارس وأبريل، مكتسبين طوال فترة العمل خبرة في معرفة أجود أنواع البرتقال واختيار الذي يصدر منه للخارج.

أحلام وبثينة تأخذان بأيدي السيدات

أشارتا السيدتان الصديقتان إلى أنهما في طريقهما كلما رأتا سيدة بحاجة لدخل دلوها على طريق العمل ويسرّا لها العمل باليومية إن لم تجد عملا آخر لفتح بيتها أو تزويد السيدات بأقفاص البرتقال لبيعه بالقرى والأسواق ثم تحصيل الثمن مؤخرا بعد البيع حتى تستطع السيدة السداد والاستمرار في العمل كمساعدة لها دون حاجة لأحد، معلقتان: اتعلمنا كتير في الشغلانة دي واختلطنا بناس أشكال وألوان والصبر اتعلمناه بس ما نسيناش نبتسم ونفسنا نرتاح ونعمل عمرة".