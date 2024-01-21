«عقار تاريخي».. لجنة التراث تنقذ منزل مارلين مونرو من التدمير

انتهت كل المحاولات الخاصة بهدم منزل النجمة الراحلة مارلين مونرو في لوس أنجلوس، حيث كان يسعى المالك الجديد للمنزل إلى هدمه، وإعادة بناءه مرة أخرى، وأصبح ذلك ممنوعا بعد قرار لجنة التراث الثقافي الذي أعلن المنزل نصبا ثقافيا تاريخيا.

صوتت اللجنة بالإجماع، على تعيين منزل مارلين مونرو كـ«عقار تاريخي»، حيث أشار المفوضون إلى أنه على الرغم من أن «مونرو» عاشت في العقار لبضعة أشهر فقط، إلا أنه كان المنزل الوحيد الذي اشترته أيقونة هوليوود لنفسها، وهو أيضًا المنزل الذي توفيت فيه بشكل مأساوي عن عمر ناهز 36 عامًا في عام 1962، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول».

لكن القرار لا يحمى المنزل من الهدم في المستقبل، بحسب قانون المدينة فإن التعيين كنصب تذكاري تاريخي ثقافي «لا يضمن عدم إمكانية هدم العقار»، لكنه يسمح للجنة بتأخير الهدم لمدة 180 يومًا، بينما يتم تحديد فرص أخرى للحفظ، وهي الخطوة الثانية، المراجعة من لجنة التخطيط والاستخدام في لوس أنجلوس، ومن ثم مجلس مدينة لوس أنجلوس.

كان العقار يواجه الهدم بعد أن أصدرت إدارة البناء والسلامة تصريح هدم لمالكه الحالي، في 5 سبتمبر، لكن بعد أيام من صدور التصريح، صوت مجلس مدينة لوس أنجلوس بالإجماع على تعليق التصريح المذكور مؤقتًا وسط احتجاج عام.

اشترت شركة «Glory of the Snow LLC» المنزل في عام 2017 مقابل 7.25 مليون دولار، وفقًا لموقع «The Real Deal»، قبل أن تشتريه مؤسسة تحمل الاسم نفسه مقابل 8.35 مليون دولار في يوليو 2023، وبعد أقل من شهرين تقدموا بطلب بهدمه.

اشترت «مونرو» المزرعة التي تبلغ مساحتها 2624 قدمًا مربعًا مقابل 77.500 ألف دولار، بعد فترة وجيزة من انفصالها عن زوجها السابق، الكاتب المسرحي آرثر ميلر، في فبراير 1962، تم بناء المنزل في عام 1929، ويضم أربع غرف نوم وثلاثة حمامات وأسقف ذات عوارض وساحة عشبية وحدائق ومسبح وأكثر من ذلك.