شهدت الأزمة الأوكرانية الروسية التي تقترب من دخولها عامها الثاني، تطورات متلاحقة خلال الساعات القليلة الماضية، كان من أهمها إعلان موسكو إحباط 4 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، وفق لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في بيان.

وأشارت الوزراة الروسية، إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 320 جنديا، بالإضافة إلى تدمير 3 مركبات، بالإضافة إلى مدفعين ذاتيي الدفع من طراز «أكاسيا»، موضحة أن القوات الروسية تمكنت من ضرب محطة رادار «إيريس تي» الألمانية الصنع، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، دمرت أطقم الدبابات الروسية، المركبات المدرعة للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك بقذائف موجهة بالليزر من طراز زوبكا 20 «إنفار» وذخيرة «9 إم 119 إم»، وفق لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ضابط أمريكي سابق: اقتراب روسيا من الحل النهائي لأزمة أوكرانيا

وكانت الدفاع الروسية، أعلنت لأول مرة عن اعتراض ناجح لصاروخين أمريكيين الصنع من طراز «أيه دي إم 160 بي إم أيه إل دي»، فيما قال لوكاس ليروس، في مقال لموقع «إنفوبريكس»، إن موسكو ستدمر المنشآت الصناعية العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، في حالة وقوع هجمات على شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمها إلى أراضيها في عام 2014.

من جانبه، قال ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، إن المقاتلين الأجانب المرتزقة في أوكرانيا هدف مشروع للجيش الروسي سواء كانوا مجرد مقاتلين، أو محترفين يخدمون في الجيش الفرنسي، مشيرا في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، إلى اقتراب موسكو من الحل النهائي للأزمة الأوكرانية، وهو التدمير الكامل للجيش الأوكراني

مستشار سابق بـ«البنتاجون»: أزمة أوكرانيا ستنتهي بهزيمة كارثية لـ«كييف»

وكان المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» العقيد دوجلاس ماكجريجور، أشار في وقت سابق، إلى أن الأزمة الأوكرانية ستنتهي بهزيمة كارثية لكييف وواشنطن، مضيفا عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، أن الولايات المتحدة لا تفهم على الإطلاق كيفية التعامل مع النزاعات المسلحة الحالية، بما فيها حرب غزة.